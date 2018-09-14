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Reuters: Венесуэла возобновила поставки средней нефти на Кубу

По данным агентства, за лето общий объем поставок составил 4,19 млн баррелей нефти марки Mesa 30

ТАСС, 14 сентября. Поставки венесуэльской средней нефти (плотностью 870-920 кг на кубический метр) на Кубу возобновились, несмотря на сокращение объемов производства горючего в Боливарианской Республике. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, ознакомившись с внутренними документами государственной нефтегазовой компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла").

Согласно имеющейся в них информации, с июня по август общий объем поставок составил 4,19 млн баррелей нефти марки Mesa 30, которая используется для производства горючего на нефтеперерабатывающих заводах страны. В общей сложности с января Венесуэла отправила в островное государство 11,74 млн баррелей нефти различных марок, в среднем 49 тыс. баррелей в день. Ранее этот показатель достигал 100 тыс. баррелей в день.

Добыча нефти в Венесуэле тем временем продолжает сокращаться. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, она может упасть с 1,24 млн баррелей в сутки в августе до 1 млн баррелей к концу года.

Нефть - главный экспортный продукт Боливарианской Республики, которая в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно данным ООН, из Венесуэлы уехали уже около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Теги
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