Ставрополье прорабатывает с Минприроды РФ вопрос строительства дороги Кисловодск - Сочи

КИСЛОВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края прорабатывают с Минприроды России варианты строительства через Кавказский государственный биосферный заповедник трассы, которая соединит курорты Кавказских Минеральных Вод с Сочи, сообщил на совещании в пятницу губернатор региона Владимир Владимиров.

"Прорабатываем с Минприроды возможность "прохождения" биосферного заповедника. Мы получили разрешение ФСБ, Минобороны, потенциально предложения включили в стратегию государственного развития России до 2024 года", - сказал губернатор.

Существующая дорога из Кисловодска в Сочи составляет около 700 км, предлагаемый вариант новой дороги с тоннелями сократит путь вдвое. Регионы, задействованные в проекте, надеются, что трасса позволит увеличить турпоток. За короткое время гости Юга России смогут добраться от моря до гор, от гор - до Кавказских Минеральных Вод. По расчетам властей Ставрополья, поток туристов на курортах Юга России может увеличиться на 4,5 млн человек в год.

Трасса между Кавминводами и Сочи призвана разгрузить трафик на федеральной трассе А-147 (участок М-4 "Дон") Джугба - Сочи.