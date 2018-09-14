Эксперт: проекты Дальнего Востока РФ для банков КНР вдвое прибыльнее зарубежных аналогов

ХАРБИН /Китай/, 14 сентября. /ТАСС/. Целый ряд инвестиционных проектов на российском Дальнем Востоке оказался для китайских банков вдвое прибыльней, чем аналоги для капиталовложений в прочих странах мира. Об этом заявил инвестиционный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Даниил Половинка.

"Нами проведен анализ доходности различных инвестпроектов по разным государствам. Оказалось, что на [российском] Дальнем Востоке инвестиционные проекты в два раза более прибыльны, чем в среднем по миру, по сравнению с прочими проектами, в которые Китай инвестирует за рубежом", - отметил он, выступая на 2-м международном круглом столе "Российско-китайское финансовое сотрудничество как фактор экономического развития" в Харбине (Северо-Восточный Китай).

По словам директора, такое преимущество объясняется четырьмя ключевыми факторами: благоприятным для КНР валютным курсом юаня по отношению к рублю, дешевизной дальневосточных материалов и сырья, особым льготным налоговым режимом для иностранных инвесторов на Дальнем Востоке, а также существенными субсидиями российского правительства на инфраструктуру и поддержку совместных проектов. "Благодаря этому капиталовложения в регионе оказываются гораздо более окупаемыми, чем в среднем по миру", - подчеркнул Половинка.

Как отметил директор, некоторые дальневосточные проекты "фундаментально" привлекательны и необходимы Китаю в долгосрочной перспективе. В качестве примера он привел сельское хозяйство, производство продуктов питания, лесопереработку, целлюлозно-бумажную промышленность, а также морское хозяйство и транспорт. "Банки КНР могут рассчитывать, что финансирование этих проектов в долгосрочной перспективе будет хорошо окупаться. По данным отраслям потенциал еще далеко не исчерпан, и у китайских финансовых институтов есть прекрасная возможность инвестировать, - добавил Половинка. - Для компаний северо- востока Китая в этом плане российский Дальний Восток особенно привлекателен".

Выступающий напомнил, что, по мере наращивания сотрудничества в реальном секторе и обоюдного экономического развития двух стран, успешно будет протекать и российско-китайское финансовое сотрудничество, в том числе взаимные расчеты в национальных валютах.

Важная роль банков

"В этом смысле для банков КНР и китайского финансового сообщества в России существует огромное количество возможностей - можно действовать как в кооперации с российскими банками, так и напрямую", - отметил он, пояснив, что у двух стран огромный потенциал для сотрудничества: как при финансировании промышленности, так и в случае инвестирования в сферу торговли, строительства, транспорта, услуг.

"На территории России уже действуют шесть китайских банков и их четыре подразделения, как правило в партнерстве и синдикатах с российскими - с крупнейшими федеральными, такими как Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", ВЭБ, так и с ведущими региональными банками [российского] Дальнего Востока, например с "Примсоцбанком", с банком "Восточный", - рассказал директор агентства. - Следует отметить, нагрузка на внутреннем финансовом рынке Китая уже достигла значительного уровня: суммарные активы банковской системы составляют около трех размеров ВВП страны".

Он пояснил, что именно по причине такой насыщенности в мире стремительно распространяются китайские финансовые услуги. В итоге составляющая зарубежных инвестиций и капиталовложений в КНР растет опережающими темпами.

"С 2010 года она (составляющая зарубежных инвестиций - прим. ТАСС) возросла шестикратно - именно во столько раз увеличилось количество капитала КНР в мире, - добавил представитель руководства агентства. - Россия - одно из ведущих направлений для китайских инвестиций, мы находимся на седьмом месте. В этом плане, можно сказать, наше финансовое сотрудничество с КНР даже несколько обгоняет внешнюю торговлю, где РФ находится на 11-м месте".

Половинка считает, что российский рынок готов привлечь гораздо больше капитала из Китая, чем на текущем этапе. Для примера он привел статистику: в РФ суммарный объем китайских инвестиций составляет 38 млрд долларов, в США - 171 млрд долларов. По мнению директора, даже если Россия не будет "замахиваться" на первое место по показателю привлечения китайского финансирования, она вполне способна опередить по нему Австралию (91 млрд долларов) и Великобританию (72 млрд долларов).

"Для упрощенного развития финансового сотрудничества с КНР мы недавно создали специальный административный район на острове Русском во Владивостоке - территорию, на которой будут размещаться офисы финансовых организаций, их юридические адреса. Им будут предоставлять особый налоговый режим, в том числе нулевой налог на прибыль. <…> Уже началось заселение этого района финансовыми компаниями, и китайские банки могут разместить там свои офисы", - резюмировал он.