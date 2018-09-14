"Ижмех" впервые освоил производство охотничьих карабинов в 2018 году

"На "Ижевском механическом заводе" в 2018 году впервые началось производство охотничьих карабинов", - сказал он. По словам Гвоздика, речь идет о выпуске двух новинок, изделий "Лось" и "Барс". Он добавил, что в настоящие время предприятие выпускает около 400 единиц карабинов в месяц.

ИЖЕВСК, 14 сентября. /ТАСС/. "Ижевский механический завод" (ИМЗ) концерна "Калашников" (входит в Ростех) в 2018 году впервые освоил выпуск охотничьих карабинов. Об этом сообщил журналистам управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик.

Управляющий директор завода также сообщил, что в конце года завод выпустит новый карабин "Соболь", еще три вида карабинов планируется запустить в производство в 2019 году.

Ранее сообщалось, что частные акционеры концерна "Калашников" до конца 2018 года направят на модернизацию "Ижевского механического завода" 4 млрд рублей. В числе инвестиционных проектов - комплексная модернизация деревообрабатывающего, литейного и оружейного производств, а также освоение выпуска охотничьих карабинов, которые дополнят линейку концерна "Калашников", - "Лось", "Изюбрь", "Барс", "Соболь".

Закон "Об оружии"

Гвоздик добавил, что поправки к закону "Об оружии" дадут "Ижмеху" увеличить выпуск ружей и карабинов на 15-17%.

"Если предлагаемые изменения к закону "Об оружии" <...> будут приняты, то порядка 15-17% мы восстановим", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Ижевский механический завод" за восемь месяцев 2018 года снизил объемы производства на 15-20% из-за ограничений оборота оружия во время чемпионата мира по футболу.

В июле 2018 года депутатами Госдумы внесен на рассмотрение в качестве законодательной инициативы проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральной закон "Об оружии".

Суть изменений сводится к увеличению разрешенного для владения количества оружия до десяти единиц на человека, увеличению емкости магазина охотничьего оружия для учебных и тренировочных стрельб, сокращению сроков стажа для приобретения нарезного охотничьего оружия. Помимо этого, планируется создать законодательную базу для обеспечения ремонта и сервисного обслуживания уже имеющегося на руках оружия.

"Ижевский механический завод" - одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий, выпускающих спецтехнику, гражданское и служебное оружие, медицинскую технику и микроэлектронику, точное стальное литье и некоторые товары народного потребления.