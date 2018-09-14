Bloomberg: Трамп готов к введению пошлин на товары из КНР на $200 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал указание своим помощникам приступить к выполнению плана, предполагающего в конечном счете введение дополнительных пошлин на товары из Китая на сумму $200 млрд. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg .

По сведениям его источников, Трамп распорядился на этот счет в четверг, несмотря на попытки министра финансов США Стивена Мнучина возобновить консультации с китайской стороной относительно спорных вопросов в торговле. В этот день Трамп провел встречу с Мнучиным, министром торговли Уилбуром Россом и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

Официальное объявление о введение пошлин, как отмечает агентство, пока не было сделано, в частности в связи с тем, что в администрации США решили обсудить возможность их доработки. Как отмечается в материале, в период, отведенный администрацией для подачи бизнесом и общественностью комментариев относительно пошлин, были озвучены некоторые озабоченности, которые власти США решили принять во внимание. Указанный период завершился 6 сентября.

На прошлой неделе агентство сообщало, что Вашингтон уже 7 сентября может ввести указанные пошлины, однако официально об этом пока так и не объявили. В материале приводится полный список китайских товаров, которых данные меры могут коснуться.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня он объявил, что в связи с якобы кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму $200 млрд для введения тарифов в размере 10%. Он мотивировал данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику.