Глазьев: США наложили санкции на "Русал" в интересах американо-канадского конкурента

"Настоящий бандитизм, который мы видим по отношению к "Русскому алюминию", к "Русалу", со стороны американских властей во многом связан с тем, что ведущая американо-канадская Alcoa неконкурентоспособна в сравнении с "Русалом", - отметил он, выступая перед журналистами на Международном форуме сотрудничества в сфере производственных мощностей, проходящем в Пекине. - Я уверен, что одна из причин, может быть, главная причина санкций США против "Русала" - это коммерческие интересы компании Alcoa, которая имеет свои рычаги воздействия на американское руководство".

По словам советника президента, санкции президента США Дональда Трампа, очевидно, нанесут вред мировой торговле. "Не только в Китае, России, но уже и в Европе, потому что американская торговая война охватила взаимоотношения США с Евросоюзом. "Самый главный вред <...> - политика американской администрации полностью подорвала международное право", - пояснил Глазьев.

15-16 сентября в Пекине проходит 10-я Китайская ярмарка зарубежных инвестиций, в рамках которой организован Международный форум сотрудничества в сфере производственных мощностей, в качестве организатора выступает Китайская ассоциация по зарубежному отраслевому развитию. Цель мероприятия, в котором принимают участие представители правительственных учреждений, дипломатических, промышленных, деловых и экспертных кругов из более 100 стран и регионов мира (в том числе России) - оказание содействия реализации международных проектов в соответствии с инициативой "Один пояс - один путь", создание надежных глобальных производственных цепочек с активным вовлечением китайских предприятий и "стимулирование развития мировой экономики за счет инновационных методов зарубежного инвестирования". В форуме приняли участие представители аграрного сектора, компаний аэрокосмической, химической, энергетической (в том числе атомной), винной промышленности, телекоммуникационной сферы, логистической, строительной и туристической отраслей.