Глазьев: активный переход к расчетам в нацвалютах РФ и Китая возможен к 2019 году

ПЕКИН, 15 сентября. /ТАСС/. Россия и КНР при обоюдных усилиях властей двух стран способны перейти к активным расчетам в национальных валютах уже к 2019 году. Об этом заявил в субботу советник президента РФ Сергей Глазьев.

"В наших торгово-экономических отношениях мы до сих пор используем валюту третьих стран - это самый острый вопрос, работу над которым нужно максимально ускорить и добиться того, чтобы уже в следующем году российско-китайская торговля [преимущественным образом активно] обслуживалась нашими валютами - рублем и юанем, - отметил он, вступая на Форуме по российско-китайскому инвестиционному сотрудничеству, проходящему в китайской столице. - Без этого удвоение объема нашей взаимной торговли вряд ли удастся обеспечить - те банки, которые традиционно обслуживают наш товарооборот, находятся под угрозой внешних, прежде всего американских санкций, стараются уйти от своих обязанностей по проведению расчетов".

По словам советника главы государства, Москва и Пекин крайне нуждаются в активном сопряжении платежных систем двух стран, в интеграции финансовых рынков. "Делать это нужно, опираясь на свои национальные валюты и банки, институты развития и финансовые рынки", - добавил он.

Как рассказал Глазьев, российская сторона готова представить комплексную систему предложений для того, чтобы органы власти, компетентные за финансовую политику РФ и Китая, могли провести "требуемое, сверхактуальное, немедленное и как можно более быстрое сопряжение всех платежно-расчетных валютно-финансовых отношений".