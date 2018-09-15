Минфин США разъяснил правила заключения новых сделок с "Русалом"

ТАСС, 15 сентября. Минфин США разрешил совершать новые сделки с компаниями, подконтрольными Олегу Дерипаске, в частности "Русалом", в случае, если контрагенты уже заключали аналогичные соглашения ранее. Это касается периода до 23 октября, когда санкционные ограничения США против компаний вступят в силу. Об этом говорится в обновленном разделе "Вопросов и ответов" на сайте Управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

"Транзакции и действия, которые находятся за рамками ранее заключенных договоров, могут рассматриваться как "поддержание" [деловой активности, которое не является нарушением санкционного режима], если такие действия находятся в соответствии с историей транзакций с подсанкционной компанией до 6 апреля 2018 года", - говорится в сообщении минфина США.

Поддержание деловой активности, как следует из определения ведомства, включает в себя все транзакции и действия, необходимые для исполнения контракта или соглашения, вступившего в силу до 6 апреля 2018 года при условии, что оно не нарушает Генеральные лицензии номер 14, 15 и 16 (документы минфина, в которых говорится о продлении срока завершения сделок с компаниями, подконтрольными Дерипаске) и соотносится с деловой активностью между компаниями до введения санкций.

Санкции против "Русала"

"Русал" подпал под санкции США 6 апреля вместе с рядом других компаний, в том числе связанных с Олегом Дерипаской. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Изначально минфин США отвел срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня - разорвали с ними контракты. Затем срок для завершение финансовых операций был перенесен на 5 августа. Согласно последней отсрочке от минфина, и финансовые, и контрактные обязательства с "Русалом" должны быть завершены до 23 октября 2018 года.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило 10 сентября, что "Русал" может начать сокращение производства в сентябре из-за невозможности вести ежегодные переговоры по контрактам.

В августе производство алюминия уже остановил Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ, входит в "Русал") в Карелии, выпускающий продукцию только для США. Источники ТАСС сообщали, что, если санкции не будут сняты в ближайшее время, "Русал" с октября может законсервировать мощности еще нескольких заводов, поскольку контракты на поставку алюминия закончатся, и вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, пойдет на склады. Источники также отмечали, что в сложившейся ситуации производство сплавов и продукции с добавленной стоимостью для зарубежных потребителей может быть остановлено уже с сентября.