"Известия": ГД готовит законопроект об уголовной ответственности для "черных кредиторов"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовит законопроект об уголовной ответственности для финансовых организаций, не внесенных в реестр Центробанка и занимающихся нелегальным кредитованием, в осеннюю сессию нижней палаты парламента. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Анатолия Аксакова.

"Ответственность для "черных кредиторов" будет ужесточена. Размер тюремного срока для них требует обсуждения с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином", - сказал депутат изданию.

Ранее Центробанк сообщал, что в первой половине 2018 года количество выявленных организаций, нелегально выдающих кредиты, увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне 2017 года правительство РФ поручило разработать меры для защиты прав заемщиков, в числе которых указывалось введение административной и уголовной ответственности для должностных лиц, нелегально осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских займов.

В декабре 2017 года кабмин поддержал законопроект, позволяющий закрывать финансовые организации за повторные нарушения и устанавливающий максимальные штрафы в размере 50 тыс. рублей для физических лиц, 200 тыс. рублей - для должностных и 2 млн рублей - для юридических.