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Тимакова займется в ВЭБе урбанистикой, отношениями с властью и благотворительностью

Пресс-секретарь председателя правительства РФ может выйти на новую работу в течение этой недели, отмечает "Коммерсантъ"
Наталья Тимакова TASS
Наталья Тимакова
© TASS

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, переходящая на работу во Внешэкономбанк (ВЭБ), планирует на новой должности заниматься вопросами урбанистики, отношениями с властью (GR) и корпоративной благотворительностью. Об этом Тимакова рассказала в интервью газете "Коммерсантъ".

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Биография Натальи Тимаковой

"У Игоря Шувалова (председатель ВЭБа - прим. ТАСС) есть амбициозная идея превратить банк в настоящий институт развития. Не просто в структуру, которая поддерживает те или иные госпроекты, а в компанию, которая инвестирует в развитие территорий. Одно из направлений, которое он хочет развивать, связано с урбанистикой, с городской культурой. Команда, которая это будет делать, формируется, и Игорь Шувалов предложил мне, помимо отношений с властью и корпоративной благотворительности, и эту зону ответственности", - сказала она.

Тимакова подтвердила свой переход на работу в ВЭБ 6 сентября, в настоящее время она передает дела новому пресс-секретарю главы правительства РФ Олегу Осипову. Как отмечает "Коммерсантъ", Тимакова может выйти на работу в банке в течение наступившей недели.

Тимакова начала работу в политической сфере в 1999 году, когда исполняла обязанности пресс-секретаря председателя правительства РФ Владимира Путина. По ее словам, мысль об уходе с государственной службы появилась у нее три года назад. "В какой-то момент мне показалось, что все, что я могла сделать на этой позиции, я сделала. Но одно дело - подумать о принятии решения, другое дело - начать действовать", - отметила Тимакова.

"Это большая часть моей жизни, здесь я себя чувствовала достаточно уверенно. Но когда 19 лет по факту занимаешься одним и тем же, пусть на разных уровнях ответственности и вовлеченности в принятие решений, понимаешь, что хочешь попробовать что-то новое. Надо двигаться дальше", - добавила она.

В 2000 году Тимакова начала работу в пресс-службе президента РФ, 13 мая 2008 года была назначена на пост пресс-секретаря Медведева - действующего на тот момент главы государства. В 2012 году она получила должность пресс-секретаря премьер-министра РФ и пост заместителя руководителя аппарата правительства.

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