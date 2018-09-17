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Развитие Дальнего Востока

Новый резидент зашел в ТОР "Беринговский" на Чукотке с проектом по переработке отходов

На запуск проекта уйдет 9,65 млн рублей

ТАСС, 17 сентября. Индивидуальный предприниматель зашел в ТОР "Беринговский" на Чукотке с проектом по переработке опасных отходов, сообщил Фонд развития Чукотки.

"36-м резидентом ТОР Беринговский стал индивидуальный предприниматель Малиновский Cтанислав Семенович. Фонд развития Чукотки помог подготовить бизнес-план и заявку на получение статуса резидента ТОР. Новый резидент в следующем году планирует реализовать проект в сфере экологического предпринимательства. Он посвящен переработке опасных отходов, в результате которой изношенные материалы будут становиться востребованным продуктом", - говорится в сообщении.

На запуск проекта уйдет 9,65 млн рублей. Большую часть суммы составят капитальные вложения. Предприниматель планирует наладить производство по утилизации отсортированных материалов в Анадыре.

"Новое производство позволит решить сразу две задачи: экономическую и экологическую. За счет деятельности резидента сократится количество опасных отходов на территории Чукотки и уменьшатся площади, выделяемые под полигоны. В то же время получаемый из вторсырья продукт будет пригоден для использования в различных производственных сферах и должен оказаться востребованным на рынке", - отмечается в сообщении.

Всего в ТОР "Беринговский" зарегистрировано 36 резидентов территории опережающего развития с общим объемом заявленных инвестиций 11,2 млрд рублей.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
Развитие Дальнего Востока
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