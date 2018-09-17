УК Сбербанка запустила первый российский биржевой паевый инвестфонд

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Управляющая компания (УК) "Сбербанк Управление Активами" запустила торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ), сообщил гендиректор компании Евгений Зайцев на церемонии запуска.

БПИФ запущен на индекс Мосбиржи. Это аналог ETF, но выпущенный по российскому праву.

"Мы видим нашу миссию в том, чтобы дать розничному инвестору понятный продукт, с понятными результатами управления. Продукт, который в определенные моменты высокой волатильности помогает снять какие-то ошибки профессионалов, которые бывают при активном управлении. И этот продукт важен низкими издержками для розничного инвестора", - заявил он.

По его словам, запуск этого продукта соответсвует мировому тренду, когда пассивное инвестирование набирает все большую популярность.

"Это аналог продукта, который называется ETF, или биржевой фонд, выпущенный по российскому праву. На Московской бирже торгуются уже 14 ETF, выпущенных по иностранному праву. Они торгуются уже несколько лет, к ним повышается интерес. Если за весь прошлый год оборот их составил 8,9 млрд рублей, то за этот год это уже 15 млрд рублей", - добавил глава Московской биржи Александр Афанасьев.

По его словам, интерес физических лиц растет к коллективным фондам инвестирования в акции - приток средств розничных инвесторов во все фонды акций в августе составил 3 млрд рублей, что является рекордом с февраля 2007 года.

В первый год запуска УК Сбербанка планирует привлечь в БПИФ около 3 млрд рублей. Также компания до конца года планирует запустить еще несколько БПИФ: на индексы ОФЗ, на российские евробонды и индекс S&P500. Маркет-мейкером по бумагам выступает Sberbank CIB.

О фонде

ETF - это биржевой фонд, чьи ценные бумаги обращаются на бирже. Такой фонд повторяет структуру определенного индекса, что дает возможность покупать весь рынок, а не каждую бумагу по отдельности. На данный момент на Московской бирже торгуются 14 ETF, провайдером которых являются международная группа Finex и ITI Funds. Они залистингованы на Ирландской и Люксембургской биржах, а на Московской бирже у них вторичный листинг.