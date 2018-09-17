Heineken в России возглавил бывший директор африканского кластера компании

ТАСС, 17 сентября. Российское подразделение голландской пивоваренной компании Heineken возглавил Баудевайн Хаарсма, который до назначения в Россию работал генеральным директором кластера "Восточная и Западная Африка" компании. Об этом говорится в сообщении Heineken.

Баудевайн сменил Этьена Стайпа, назначенного генеральным директором Heineken в Мексике.

"Моя основная задача в новой роли будет преумножить успехи компании, достигнутые под руководством моего предшественника, а именно продолжить развивать портфель международных премиальных брендов, сохраняя при этом долю компании в массовом сегменте, в условиях сокращавшегося многие годы рынка и нестабильного бизнес-климата", - приводятся в сообщении слова Баудевайн Хаарсма.

Баудевайн начал свою карьеру в Heineken на позиции стажера. В 2000-2003 годах возглавлял подразделение компании в республике Суринам, в 2006-2010 годах возглавлял направление по инновациям и пивным системам в глобальной коммерческой функции Heineken в Амстердаме. В период с 2010 по 2015 год руководил сделкой по покупке Sona Brewery Group c последующей ее интеграцией, после чего возглавлял бизнес Heineken в Нигерии - компанию Consolidated Breweries Plc., в 2015-2018 годах возглавлял кластер "Восточная и Западная Африка".

В России в группу Heineken входят "Пивоварня Хайнекен", пивоваренный завод им. Степана Разина в Санкт-Петербурге, "Шихан" в Башкирии, "Волга" в Нижнем Новгороде, "Сибирская пивоварня Хайнекен" в Новосибирске, "Патра" в Екатеринбурге, "Пивоварня Хайнекен Байкал" в Иркутске, "Амур-пиво" в Хабаровске, компания ПИТ в Калининграде.