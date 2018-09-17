ЦБ проведет повторную актуарную оценку тарифов ОСАГО перед расширением коридора

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ проведет повторное актуарное исследование тарифов ОСАГО перед тем, как направлять на регистрацию в Минюст проект указания о расширении тарифного коридора на 20% вниз и вверх. Необходимость этого вызвана статистикой первого полугодия 2018 года, показавшей снижение выплат по ОСАГО на 35,8%, заявила журналистам замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина.

"Мы сейчас проводим повторное актуарное исследование. У нас поменялась немножко ситуация на рынке, это все знают. Это серьезный тренд, мы не можем его не учитывать, - сказала Никитина. - Это вопрос понимания, [20% расширение коридора] - это потолок, не потолок, какие там есть тенденции. Нам надо иметь нормальное представление - насколько эта тенденция сохранится, чем она вызвана. Рынок чувствительный, рынок, имеющий социальную составляющую. Поэтому в любом случае требуется какая-то основа".

При этом она не уточнила, планирует ли ЦБ по итогам оценки менять параметры предполагаемого расширения коридора.

Ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин отмечал, что регулятор не исключает изменения параметров указания о расширении коридора по итогам обсуждений в Госдуме и Совете Федерации. При этом, как говорил на прошлой неделе директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния, снижение выплат на параметры расширения, скорее всего, не повлияет.

"По поводу 20% мы уже неоднократно говорили, и сейчас я не готова вам сказать, что он будет снижен или повышен. Это вещи не напрямую связаны. Мы же не говорим о том, что это предельный размер. Коридор - это свобода действий страховщика. Сейчас тариф немножко снизился, на 10-15%. Это только свобода воли страховщика, ничего более. Никто не говорит о том, что 20% - это все перейдут на верхнюю границу коридора. Это очень хорошо, что у нас получается большой маневр - как в нижнюю сторону, если убыточность будет продолжать уменьшаться, так и в верхнюю, если она вдруг повысится", - пояснила Никитина.

Сроки подготовки актуарного заключения она не назвала, отметив, что ЦБ рассчитывает провести оценку оперативно. "Будем стараться побыстрее это сделать, чтобы уложиться в те сроки, которые изначально озвучены по второму и третьему этапам [реформы ОСАГО]", - отметила Никитина, пояснив, что по закону в актуарной оценке должен участвовать внешний подрядчик. Второй этап реформы ОСАГО предполагает законодательные изменения по расчету цены полиса, в итоге реформа должна привести к индивидуальной цене на ОСАГО.

Ранее ЦБ сообщал, что, согласно актуарным расчетам по результатам 2017 года, недостаточность тарифа ОСАГО составляла 46%. Убыток страховщиков от ОСАГО в 2017 году составил 14,8 млрд рублей. В первом полугодии 2018 года ситуация изменилась: рынок ОСАГО показал значительное снижение выплат - на 35,8%, до 66,5 млрд рублей. Взносы по ОСАГО сократились на 1,7% - до 107,3 млрд рублей.

Проект указания ЦБ, который был опубликован для публичного обсуждения в июне, предполагает, что коридор базового тарифа ОСАГО будет расширен на 20% вниз и вверх и составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей. Кроме того, он предполагает введение более подробного деления водителей по возрасту и стажу, от чего зависит цена полиса.

ЦБ планировал, что указание вступит в силу летом, но в начале сентября зампред ЦБ Владимир Чистюхин сказал, что сначала планы по реформе ОСАГО нужно обсудить в Госдуме и Совфеде. Слушания в Госдуме прошли 13 сентября, после них Габуния заявил, что регулятор сохраняет планы по расширению коридора.