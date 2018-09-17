Горсовет Оренбурга сохранил льготы для горожан предпенсионного возраста

ТАСС, 17 сентября. Депутаты городского совета Оренбурга на очередном заседании внесли изменения в закон, в соответствии с которыми в городе будут сохранены действующие муниципальные льготы для женщин в возрасте от 55 лет и для мужчин в возрасте от 60 лет. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба оренбургского городского совета.

"Независимо от возможных изменений пенсионного законодательства льготы и выплаты оренбуржцы будут получать с конкретного возраста: от 55 лет - для женщин и от 60 лет - для мужчин. Конечно, для тех, кому по закону пенсия положена раньше этого возраста, они тоже сохранятся", - приводятся в сообщении слова председателя горсовета Ольги Березневой.

По ее словам, речь идет о полном освобождении от уплаты земельного налога по одному земельному участку в собственности. "Выпадающие доходы бюджета по этой льготе в 2017 году составили 22 миллиона рублей", - сказала она.

Правительство России представило законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, он прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения началось масштабное обсуждение инициативы, предложения по доработке законопроекта будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Президент России Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет.