Росатом нацелен обеспечить зарубежные заказы на 10 лет вперед на сумму свыше $130 млрд

ВЕНА, 17 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" ставит перед собой задачу обеспечить портфель зарубежных заказов на 10 лет вперед в объеме не менее $130 млрд в год. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Мы должны обеспечить наличие портфеля десятилетних контрактов, где-то выше $130 млрд. При этом не забывать о долгосрочной перспективе, поскольку часть наших контрактов, в том числе топливные, выходят за горизонт десятилетки. Но всегда держать планку заказов свыше $130 млрд и свыше контрактов на сооружение блоков. На сегодняшний день их 36", - сказал он в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ.

В портфеле Росатома - строительство энергоблоков в 12 странах, недавно в него были включены два блока АЭС в Узбекистане. "Буквально несколько дней назад <...> премьеры Узбекистана и России подписали контракт на первую атомную станцию в Узбекистане", - сказал Лихачев.

В июле глава Росатома доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что госкорпорация рассчитывает в ближайшее время заключить контракты на строительство АЭС с новыми странами, в том числе с Узбекистаном и Саудовской Аравией. На тот момент он оценил портфель заказов Росатома в сумму свыше $130 млрд, а его долю на мировом рынке сооружения атомных станций в 67%.

Энергоблоки на Тяньваньской АЭС и АЭС "Сюйдапу"

Лихачев также рассказал, что "Росатом" одновременно будет вести в Китае строительство седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС и третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу". Планируется, что четыре энергоблока будут вводиться один за другим в 2027-2029 годах.

"Мы исходим из того, что в Китае мы будем вести две стройки одновременно - у нас 4 блока. [Будем вводить] один за другим - блок 7 на Тяньваньской, блок 3 на "Сюйдапу", блок 8 на Тяньваньской, блок 4 на "Сюйдапу", - сказал он в рамках 62-й Генеральной конференции МАГАТЭ. - То есть в 2027-2029 году будем один за другим сдавать и два блока на Тяньваньской площадке, и два блока на площадке "Сюйдапу".

Лихачев напомнил, что рамочные контракты на строительство третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу" подписаны, в настоящее время ведется контрактация.

"Это для Росатома, да и вообще в мире уникальный проект строительства поточного метода энергоблоков мощных, более 1 ГВт, поколения 3+", - добавил Лихачев.

В госкорпорации отметили, что ввод седьмого блока Тяньваньской АЭС запланирован на 2026 год, восьмого - на 2027 год. Пуск третьего блока АЭС "Сюйдапу" планируется в 2027 году, четвертого блока - в 2028 году.

Росатом и Китай подписали протокол о сотрудничестве, а также рамочный контракт о серийном сооружении энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в КНР. На площадке АЭС планируется строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200. Соглашения предусматривают возможность сооружения новых блоков в будущем.