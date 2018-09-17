Россия опустилась на последние строчки в мировом рейтинге роста цен на жилье

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Россия за год переместилась с 27 на 46 строчку в мировом рейтинге изменения цен на жилье из-за низкого роста данного показателя. Об этом говорится в сообщении международной консалтинговой компании Knight Frank, составлявшей рейтинг.

"За год (со II квартала 2017 года по II квартал 2018 года) рост цен на жилье в России составил 1,5%, говорится в исследовании Global House Price Index (GHPI). По данному показателю Россия заняла 46 место из 57 стран-участниц рейтинга. Совокупный рост цен на жилье во всем мире за данный период составил 4,7%", - говорится в сообщении.

Рост цен на жилье в целом по России сдерживается фактором снижения реальных доходов населения, при этом предложение превышает спрос, что не дает расти цене квадратного метра, приводится в сообщении высказывание директора департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольги Широковой. "Что касается московского рынка, то здесь ситуация несколько иная, наблюдается как рост объема предложения, так и увеличение спроса в 2018 году относительно предыдущего года, а средневзвешенная цена 1 кв. м в целом по рынку показывает рост, в основном, за счет роста строительной готовности объектов", - отмечает Широкова.

Лидером в рейтинге роста цен на жилье стала Мальта, опередив Гонконг, по данным Центрального банка Мальты, цены на жилье в стране выросли на 17% за год, отмечается в сообщении. Существенный рост цен на жилье также демонстрируют Центральная и Восточная Европа. "В Латвии, Словении и Венгрии цены увеличились в пределах 12%-14% за период с июня 2017 по июнь 2018 года, а в целом по региону средний рост составил 8% по сравнению с 5,1% в остальной Европе", - говорится в сообщении. Причинами такого роста называются усиление экономики, улучшение занятости и широкая доступность ипотечных кредитов с низкой ставкой.

Global House Price Index Knight Frank основан в 2006 году. Индекс позволяет отслеживать и сравнивать ценовую динамику рынков жилья в национальной валюте в 57 странах. Индекс подсчитывается на ежеквартальной основе с использованием официальной государственной статистики и центральных банков стран, отмечает компания.