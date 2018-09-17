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ОНФ в 2018 году выявил картельные соглашения на поставку топлива на сумму 177 млрд рублей

Эксперты ОНФ выявили 46 картелей с участием более сотни организаций и индивидуальных предпринимателей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) с начала текущего года выявили 46 картельных соглашений на поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на сумму около 177 млрд рублей. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.

"При анализе госзакупок на ГСМ мы выявили признаки порядка 46 картелей, в которых оказалось замешано более сотни организаций и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма контрактов с признаками антиконкурентных соглашений в этой сфере превысила 176,8 млрд рублей", - сказал Гетта.

По его словам, сговоры выявлены с начала 2018 года на торгах в 44 регионах РФ. "Мы уверены, что и в сфере поставок ГСМ мы сможем начать наводить порядок", - добавил Гетта.

Он отметил, что эксперты ОНФ в течение года ведут "Карту картелей", на которую наносится информация о выявленных случаях картельных сговоров.

Теги
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