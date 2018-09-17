МАГАТЭ и Россия подписали соглашение о перевозке низкообогащенного урана через РФ

"МАГАТЭ и Россия подписали контракт на транспортировку НОУ и оборудования через российскую территорию в и из Банка НОУ МАГАТЭ в Казахстане", - говорится в заявлении.

ВЕНА, 17 сентября /ТАСС/. Представители России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подписали соглашение о транспортировке низкообогащенного урана (НОУ) через территорию РФ. Об этом сообщается в понедельник в официальном Twitter международной организации.

МАГАТЭ и Россия подписали контракт на перевозку по территории России низкообогащенного урана (НОУ) и оборудования в Банк НОУ МАГАТЭ в Казахстане и из этого Банка. #IAEAGC

Подписание прошло в рамках 62-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Подписанный документ позволит обеспечить движение ядерных материалов и более эффективное исполнение функций МАГАТЭ как законодателя и главной технологической организации в атомной отрасли", - сказал глава Росатома Алексей Лихачев по итогам подписания соглашения.

Госкорпорация отмечает, что в соответствии с контрактом, АО "Техснабэкспорт" (трейдинговая структура Росатома, торговая марка Tenex) обеспечит предоставление полного комплекса логистических услуг при организации транзита низкообогащенного урана по территории России.

Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что завершение закупок НОУ ожидается в текущем году, и уран должен поступить в хранилище в 2019 году.

Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ был открыт в Казахстане в 2017 году на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. Основная цель его создания - учреждение механизма, обеспечивающего гарантийные поставки ядерного топлива государствам - членам МАГАТЭ, которые не заинтересованы в создании полного цикла его производства и добросовестно выполняют свои обязательства по нераспространению.