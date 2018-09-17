ЦБ хочет помечать в поисковике сайты страховых агентов

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Банк России предлагает ввести маркировку сайтов страховых агентов, которые будут включены в соответствующий реестр, в поисковой выдаче - по аналогии с сайтами страховых компаний и микрофинансовых организаций. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомых с ходом обсуждений предложений по регулированию страховых посредников.

Специальный реестр страховых агентов ЦБ пока только планирует создать, сказал собеседник агентства.

Сейчас ЦБ помечает в поисковой выдаче официальные сайты страховых компаний и включенных в реестр ЦБ микрофинансовых организаций - это нужно для защиты граждан от покупки фальшивого электронного полиса ОСАГО и для того, чтобы отличать легальные МФО от "черных кредиторов".

По словам источника ТАСС, знакомого с позицией регулятора, в ЦБ также считают, что одновременно необходимо снять законодательные ограничения по продаже посредниками электронных полисов, а также дать возможность страховщикам передавать функции по идентификации клиентов страховым посредникам. По мнению ЦБ, это будет способствовать распространению страховых услуг.

О планах ЦБ по контролю за агентами, включающих создание реестра страховых агентов и введения требований к ним, заявил 15 мая зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Конкретные меры, как именно будет осуществляться контроль, сейчас разрабатываются, сказала журналистам в понедельник замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина, не уточнив, какие именно меры предлагает ЦБ.

"Мы сейчас разрабатываем проект. Решение как таковое есть, вопрос формулировки. Решение было озвучено в мае, с мая ничего не поменялось. Вопрос в том, как это будет реализовано. Мы сейчас над этим проектом работаем", - сказала она.