Медведев: регулирование в сфере цифровой экономики в РФ не должно быть избыточным

ГОРКИ, 17 сентября. /ТАСС/. Регулирование в сфере цифровой экономики в России не должно быть избыточным, иначе оно станет сдерживающим фактором в развитии соответствующих технологий. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где рассматривается, в том числе, подготовка нацпрограммы "Цифровая экономика".

По его словам, развитие цифровой экономики требует современного регулирования. "В нашей стране должны появиться благоприятные конкурентные условия для участников цифровой среды, а также единые требования по различным электронным операциям", - сказал премьер, подчеркнув, что законодательство должно стимулировать инновации и обеспечивать приток инвестиций в соответствующие проекты. Кроме того, продолжил Медведев, нужно будет выработать правила использования новейших технологий на финансовом рынке, которые упростили бы доступ малых и средних предприятий к финансированию.

"Но я неоднократно говорил: регулирование должно быть экономичным. Мы не должны ставить перед собой цель все зарегулировать, потому что в противном случае это будет сдерживающим фактором, а не стимулом к развитию цифровых технологий. Иными словами, регулирование здесь должно быть необходимым и достаточным", - подчеркнул Медведев.

Как отметил премьер-министр, в ближайшие шесть лет на реализацию нацпрограммы "Цифровая экономика" планируется направить "очень значительную сумму - из всех источников это несколько трлн рублей".