Источник: ЦБ предлагает "привязать" страховых агентов-физлиц к одному страховщику

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Банк России предлагает обсудить целесообразность законодательного разделения страховых агентов на независимых (имеющих право продавать полисы разных страховщиков) и связанных (представляющих только одну компанию), сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом обсуждений предложений по регулированию страховых посредников - агентов и брокеров.

Сейчас агенты могут продавать полисы разных страховщиков, что сближает их с профессиональными страховыми брокерами, но при этом создает регуляторный арбитраж, так как брокеры - это юридические лица, деятельность которых регулируется и лицензируется ЦБ РФ, а деятельность агентов не лицензируется, нет даже оценок их точного числа. При этом страховыми агентами могут выступать как физические лица, так и юридические - например, банки.

Если разделение агентов на независимых и связанных будет признано обоснованным, то ЦБ предлагает указывать в специальном реестре агентов, от имении какого страховщика работает агент, и закрепить законодательные требования к ним.

"Например, ЦБ предлагает обсудить, чтобы агент - физическое лицо мог продавать полисы только одного страховщика. А независимый агент, который может работать в интересах разных компаний, должен будет иметь банковский счет и финансовую гарантию", - рассказал собеседник ТАСС, знакомый с позицией регулятора. Продажу связанным агентом полисов другой компании ЦБ предлагает считать недобросовестной практикой, которая может наказываться дисквалификацией агента, то есть временным исключением из реестра. ЦБ считает, что это приведет к тому, что страховщики будут тщательнее контролировать своих агентов, что повысит защищенность потребителей.

Квалификационные требования

Также ЦБ предлагает установить квалификационные требования для страховых посредников - сначала при продаже ОСАГО, включая умение корректно рассчитывать тариф, затем - при продаже инвестиционных продуктов. Кроме того, должны появиться требования к обязательному раскрытию информации агентами для клиентов (сейчас такие требования на уровне саморегулируемой организации распространяются только на самих страховщиков). Также ЦБ предлагает уточнить статус агентов-физлиц и приравнять их к самозанятым гражданам, что, по мнению регулятора, позволит легитимизировать их деятельность без необходимости им регистрировать ИП, знает источник ТАСС.

По экспертным оценкам, которые привел собеседник ТАСС, число страховых агентов оценивается от 50 тыс. до 300 тыс. Точное число их неизвестно, так как единый реестр агентов отсутствует, и агенты могут работать от имени нескольких компаний. При этом агенты - главные продавцы страховок: в 2017 году 72% всех сборов страховщиков (915, 2 млрд рублей) было получено именно через агентов, из них 391 млрд руб. пришлось на банки. Через брокеров в 2017 году быль получено 34,5 млрд рублей, или 2,7% от общей страховой премии по рынку. На 31 июля на рынке действовало 64 страховых брокера.

О планах ЦБ по контролю за агентами, включающих создание реестра страховых агентов и введения требований к ним, заявил 15 мая зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Замдиректора департамента страхового рынка ЦБ РФ Светлана Никитина в понедельник сообщила журналистам, что конкретные меры по регулированию агентов сейчас прорабатываются.