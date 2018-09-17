"Газпром экспорт": поставки газа в КНР не повлияют на объем поставок "Газпрома" в Европу

БАРСЕЛОНА, 17 сентября. /ТАСС/. Поставки газа по "западному" маршруту газопровода "Сила Сибири" в Китай не отразятся на объемах и стабильности экспорта в Европу, сказала глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, выступая на пленарной сессии форума Gastech в Барселоне.

"Нет, не повлияет. В этом году мы празднуем 50-летие поставок в Австрию, с компанией OMV. Поставки в Китай не повлияют на наши отношения с Европой. Китай - наш новый партнер. Да, мы ведем переговоры о новых объемах с Китаем. Но базой являются разные месторождения. Не думаю, что это скажется на наших поставках в Европу", - сказала Бурмистрова, напомнив, что в прошлом году "Газпром" осуществил рекордные поставки газа в Европу.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Китай договорились в кратчайшие сроки согласовать поставки газа по "западному" маршруту газопровода "Сила Сибири".