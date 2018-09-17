Единая цифровая платформа для строительных информационных систем появится к 2024 году

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Единая цифровая платформа, объединяющая все информационные системы в строительной отрасли, появится к 2024 году в рамках федерального проекта "Цифровое строительство". Об этом говорится в сообщении Минстроя России по итогам II Международной конференции "Развитие института строительной экспертизы".

"Комплекс мероприятий, предусмотренный федеральным проектом "Цифровое строительство", о разработке которого сообщил в рамках конференции глава Минстроя России Владимир Якушев, должен обеспечить цифровую трансформацию отрасли к 2024 году", - говорится в сообщении.

Создание отраслевой цифровой платформы к этому сроку является одним из мероприятий проекта, отмечается в сообщении. Цифровизация строительства предполагает автоматизацию всех стадий и процедур на всем жизненном цикле объекта, сообщает министерство. "Нам предстоит перевести фонд нормативно-технической документации в области строительства в цифровой формат, сформировать основы перехода на автоматизированную проверку информационной модели объекта капитального строительства, внедрить единую систему классификации строительной информации в целях гармонизации нормативно-технической документации с международным и российским законодательством", - приводятся в сообщении слова пояснила заместитель директора Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки Карины Тельянц на конференциии.

Федеральный проект "Цифровое строительство" сформирован во исполнение поручения президента "О модернизации строительной отрасли и повышении качества строительства", отмечает Минстрой. При переходе на цифровое строительство ожидается снижение затрат и времени на строительство объектов, возводимых за счет бюджетов всех уровней до 20%, а сокращение времени от принятия решения о строительстве до введения в эксплуатацию - до 30%, заключается в сообщении.