Совет ЕЭК согласовал отмену Россией льгот на ввоз автокомпонентов в режиме "промсборки"

МОСКВА. 17 сентября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) согласовал отмену Россией льгот на ввоз автокомпонентов для "промышленной сборки" в соответствии с обязательствами в ВТО. Как отмечается в сообщении ЕЭК, Россия будет применять одинаковые ставки ввозных таможенных пошлин для автокомпонентов, ввозимых в обычном режиме и для "промсборки".

"Принято решение привести ставки ввозных таможенных пошлин "для промышленной сборки" в соответствие с обязательствами Российской Федерации в ВТО. В ходе присоединения к ВТО Россия получила право в течение переходного периода использовать индивидуальные преференциальные ставки ввозных пошлин на коды Единого таможенного тарифа ЕАЭС, в наименовании которых содержится "для промышленной сборки". Срок действия изъятий истекает 1 июля 2018 г., после чего они должны быть подняты на 3-10%", - отмечается в сообщении ЕЭК.

Как сообщалось ранее, правительство РФ намерено субсидировать производителям машин и автокомпонентов потери от отмены таможенных льгот по "промсборке". Ожидается, что субсидии не будут увязаны с обязательствами перед ВТО, а будут зависеть от выполнения конкретных обязательств, установленных соглашениями о "промышленной сборке".

Постановлением правительства РФ в 2005 году введен режим "промышленной сборки", который позволял ввозить автокомплектующие по нулевой или пониженной ставке таможенных пошлин при условии локализации производства. Но в соответствии с обязательствами России перед ВТО 1 июля 2018 года истекает срок действия льготных таможенных ставок для ввозимых автокомпонентов, что приведет к росту ставок в среднем на 5-10%.