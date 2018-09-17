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"ЮТэйр" запускает новые рейсы из Ростова в Астрахань, Воронеж и Краснодар

С учетом ввода новых прямых рейсов общее число направлений из аэропорта Платов составит 38 маршрутов: по России - 23, за рубеж - 15

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ЮТэйр" открыла три новых направления из международного аэропорта Ростова-на-Дону Платов в Астрахань, Воронеж и Краснодар, сообщили ТАСС в пресс-службе ростовского аэропорта.

"Астрахань и Воронеж - сейчас идет посадка пассажиров, из Краснодара прилетел [рейс]. Наполняемость хорошая", - сказал собеседник.

С учетом ввода новых прямых рейсов общее число направлений из аэропорта Платов составит 38 маршрутов: по России - 23, за рубеж - 15.

Старый ростовский аэропорт был закрыт 7 декабря 2017 года одновременно с открытием аэропорта Платов, который расположен в 30 км от города. Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР. Он был специально создан к чемпионату мира по футболу 2018 года и с начала эксплуатации обслужил более 1,5 млн пассажиров.

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