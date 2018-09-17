Козак: Россия поставит в Китай в 2018 году через порт Козьмино 1,7 млн тонн нефти

"Эта договоренность состоялась. Согласовали поставку нефти через Козьмино в объеме 1,7 млн тонн в 2018 году", - сообщил он. За восемь месяцев этого года поставки нефти из РФ в Китай выросли на 30%, добавил вице-премьер.

Также, по его словам, планируется снять ограничения по трубопроводным поставкам нефти в Китай в следующем году. "На сегодняшний день по трубопроводным поставкам нефти в Китай существуют определенные ограничения, что приводит к необходимости поставлять нефть в том числе морским путем (через порт Козьмино - прим. ТАСС). Речь идет о том, чтобы до конца 2019 года снять эти ограничения", - сказал Козак.

Вице-премьер также отметил, что РФ намерена запустить поставки газа в Китай по маршруту "Сила Сибири" до 20 декабря 2019 года. "Мы должны завершить переговоры по дополнительным поставкам до конца текущего года и не позднее 20 декабря следующего года запустить поставки по газопроводу "Сила Сибири", - сказал он.

Что касается западного маршрута поставок газа, переговоры по этому вопросу продолжаются, и есть задача завершить их до конца года, сообщил Козак. "Мы поставили задачу - если есть соответствующая необходимость, подписать межправительственное соглашение. Пока идет работа. Принципиальные вопросы согласованы, но есть технические детали", - добавил он.