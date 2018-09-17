Билеты на поезд "Янтарь" калининградского направления можно будет приобрести за 90 суток

КАЛИНИНГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Билеты на фирменный поезд "Янтарь", курсирующий по маршруту Калининград - Москва - Калининград, с началом действия графика движения пассажирских составов на 2018-2019 годы можно будет приобретать за 90 суток до поездки, на 30 суток раньше действующих сроков начала продаж проездных документов, сообщила в понедельник пресс-служба Калининградской железной дороги (КЖД) - филиала РЖД.

"Проездные документы на фирменный поезд № 30/29 "Янтарь" маршрута следования Калининград - Москва - Калининград с 9 декабря можно будет оформлять за 90 суток до отправления поезда", - сказали в пресс-службе, отметив, что в настоящее время продажа билетов на поезда в сообщении с Калининградом открывается за 60 суток до отправления в соответствии с Правилами резервирования мест и оформления проездных документов в международном сообщении.

В пресс-службе отметили, что услуга оформления проездных документов за 90 суток до отправления поезда стала возможной в результате достигнутых договоренностей с железнодорожными администрациями Литвы и Белоруссии, через территории которых транзитом следует "Янтарь", и будет доступна с вводом графика движения поездов на 2018/2019 годы. Таким образом, с 9 декабря 2018 года пассажиры смогут приобрести проездные документы на этот поезд, отправляющийся из Калининграда и из Москвы 8 марта 2019 года.

В пресс-службе Калининградской железной дороги ТАСС также сказали, что "речь идет о новом регламенте лишь для фирменного поезда "Янтарь", на остальные поезда калининградского направления глубина продаж билетов пока остается 60 суток".