Компания из КНР планирует создать в Уфе центр обучения новым технологиям в промышленности

УФА, 17 сентября. /ТАСС/. Китайская компания Weidong-Demos планирует создать в Уфе центр обучения современным технологиям и мировым стандартам в области промышленности. Соглашение о намерениях стороны заключили в понедельник, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

"Подписано соглашение о намерениях создания в Уфе образовательного центра в рамках Международного проекта профессионального образования Weidong-Demos. Подписи под документом поставили исполнительный секретарь Делового совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Сергей Канавский, президент Торгово-промышленной палаты Башкирии Азат Фазлыев и генеральный директор Weidong Group Му Дунмин", - говорится в сообщении. Детали проекта пока не уточняются.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов отметил, что все больше специалистов из Китая работает в России, а в промышленном производстве нашей страны используется все больше китайских технологий. "Поэтому нужно иметь центр, который бы обучал в том числе наших российских специалистов", - сказал он, комментируя подписанное соглашение.

"Есть несколько новых направлений, которые очень перспективны в рамках деятельности организации. Это, прежде всего, возможная инициатива по созданию ассоциации городов, в которых были проведены саммиты ШОС. Это также, безусловно, образовательный проект. Мы [подписали] соглашение с компанией Weidong по реализации этого проекта. Есть несколько других направлений, в том числе касающихся развития индустриальных парков", - сказал Канавский.