Источник: ЦБ отмечает завышенные комиссии при продаже страховок банками и авиакомпаниями

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Банк России обеспокоен доминирующим положением по отношению к страховщикам некоторых агентов-юрлиц, например, банков и автодилеров, а также размером агентских комиссий ряда организаций в добровольном страховании, сообщил ТАСС источник, знакомый с позицией регулятора при обсуждении регулирования страховых посредников - агентов и брокеров.

По добровольным видам страхования размер комиссии часто в несколько раз превышает страховую премию, которую получает страховщик. "Такие злоупотребления характерны для страховых агентов, когда им выступает банк или авиакомпания", - сказал источник ТАСС. Это ведет к росту стоимости полисов и ставит страховщика в жесткие ценовые рамки, поясняет собеседник агентства. В обязательных видах страхования размер комиссий ограничен и не может превышать 10% от страховой премии.

Кроме того, ЦБ обеспокоен тем доминирующим положением по отношению к страховщикам их агентов, когда такими агентами выступают банки и автодилеры. Последние часто являются более сильной стороной экономических отношений, чем страховщик, поэтому страховщики с трудом могут контролировать таких агентов, констатирует собеседник, знакомый с позицией регулятора. При этом агенты должны быть подотчетны страховщику, и страховщик должен периодически проводить проверки деятельности агентов, но единого механизма такого контроля не существует, что создает риски мошенничества и влияет на стабильность страхового рынка, констатирует собеседник.

Предполагается, что в перспективе полномочия по контролю за агентами будут поделены между ЦБ, самими страховщиками и саморегулируемой организацией в сфере страхового рынка - Всероссийским союзом страховщиков, сказал собеседник ТАСС.

О планах ЦБ по контролю за агентами, включающих создание реестра страховых агентов и введения требований к ним, заявил 15 мая зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Замдиректора департамента страхового рынка ЦБ РФ Светлана Никитина в понедельник сообщила журналистам, что конкретные меры по регулированию агентов сейчас прорабатываются.