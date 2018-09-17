Силуанов: Минфин будет выходить на рынок заимствований только при позитивной ситуации

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ будет оперативно реагировать на ситуацию на рынке заимствований и выходить на него только в случае позитивной ситуации, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы будем оперативно реагировать на ситуацию на рынке государственного долга. В последний раз мы не выходили на заимствования. Будем аккуратно мониторить ситуацию, заимствовать любой ценой не будем. Будем мониторить ситуацию и выходить на рынки только если складывается благоприятная конъюнктура", - сказал Силуанов.
В сентябре Минфин уже трижды отменял размещение облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за возросшей волатильности на рынке. На фоне слабого рубля и ожидания новых, более жестких санкций США, которые могут распространиться на госдолг РФ, начала расти доходность российских ОФЗ. В начале сентября доходность 10-летних ОФЗ превысила 9%, но позднее снизилась.