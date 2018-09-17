Эксперт: бизнес США продолжает инвестировать в РФ, несмотря на угрозы усиления санкций

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Американские компании продолжают инвестировать в российский бизнес, несмотря на угрозы усиления санкций как со стороны РФ, так и со стороны США. Такое мнение выразил президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко, выступая на экспертной дискуссии на площадке клуба "Валдай".

"Ситуация сложная, но при этой сложной ситуации бизнес [американский в РФ] продолжает работать и расти и даже инвестировать. Я часто слышу от компаний, что результаты у них в этом году лучше, чем в прошлом", - сказал он.

При этом, по его словам, угроза того, что американским компаниям придется "закрыться и уехать", реально существует и возникает как с российской стороны, так и со стороны США. "Компании работают, инвестируют, но у них очень нервозное состояние, потому что они чувствуют, что угроза висит в воздухе", - подчеркнул Родзянко.

27 августа начали действовать очередные ограничения США в отношении России, из-за обвинений в причастности к отравлению экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Новые санкции подразумевают запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию национальной безопасности, а также на поставки электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Однако опасения финансистов вызывают возможные ноябрьские санкции, в числе которых предполагается фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков).

Давление на российскую экономику и зарубежных инвесторов оказывают сообщения о новых санкциях США. Как отметил ранее представитель Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу введения второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд выдвинутых ей условий. Россия неоднократно отвергала заявления о своей причастности к инциденту со Скрипалями.