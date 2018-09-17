Аналитический центр при кабмине РФ предложил создать сеть региональных авиационных хабов

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Аналитический центр при правительстве РФ считает целесообразным создание сети региональных хабов для авиаперевозок. Об этом в интервью ТАСС в ходе ВЭФ-2018 сообщил руководитель центра Владислав Онищенко.

"Развивать систему равновеликих аэропортов по всей стране нереально, в обозримой перспективе никаких денег не хватит. Поэтому представляется разумным создать ограниченное число региональных хабов, которые собирали бы самолеты и рейсы с окрестных территорий с последующей организацией рейсов между самими хабами", - считает Онищенко.

По мнению Онищенко, целесообразным было бы создать и типовой аэропорт на Севере. "Мы выступаем за создание некого типового проекта северного аэропорта, который предоставлял бы минимально необходимую инфраструктуру для небольших самолетов и внутренних недолгих рейсов. Такой типовой проект стоил бы государству не так дорого, а проекты, которые сейчас рассматриваются в рамках магистрального плана, достаточно затратны", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в магистральный план развития инфраструктуры, который сейчас находится на утверждении, были включены мероприятия по реконструкции и строительству 66 аэропортов. До половины всех внутрироссийских рейсов к 2024 году должны выполняться без пересадок в Москве, следует из указа главы государства "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".