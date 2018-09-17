Росреестр зафиксировал снижение числа сделок с жильем в августе почти на треть

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Число зарегистрированных прав на жилые помещения в августе 2018 года снизилось почти на треть по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом говорится в статистических материалах Росреестра, размещенных на сайте ведомства.
"Общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения... 540,6 тысяч", - приводится информация в отчете за август 2018 года.
В августе 2017 года было зарегистрировано 780 тыс. прав на жилые помещения, следует из статистической информации ведомства.
Всего за 8 месяцев 2018 года было зарегистрировано 5 млн прав на жилые помещения, что на 500 тыс. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В августе 2018 года Росреестр испытывал сбой системы регистрации недвижимости в связи с нарушением работы центра обработки данных (ЦОД) государственного оператора связи "Ростелеком", сообщал ТАСС. Проблема была устранена, однако сбой отразился на сроках обработки пакетов документов, поступивших в ведомство, отмечал Росреестр.