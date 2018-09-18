"Известия": почти 1 трлн рублей выделят на поддержку несырьевого экспорта РФ до 2024 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские власти выделят почти 1 тлрн рублей на поддержку несырьевого экспорта до конца 2024 года. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на проект национальной программы "Международная кооперация и экспорт" (есть в распоряжении издания).

Проект программы содержит пять разделов, которые касаются поддержки экспорта промышленных товаров, агропродукции, логистики международной торговли, экспорта услуг и системных мер по развитию международной кооперации и экспорта, уточняет газета.

"Наша цель - качественно увеличить количество экспортеров, привлечь к этому предприятия МСП, провести системную работу по масштабному снижению административных барьеров. В частности смягчить валютный контроль и отменить уголовную ответственность за его нарушение", - сообщил "Известиям" глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

Как пишет издание, нацпрограмма предусматривает принятие нового положения о правительственной комиссии по импортозамещению: она займется вопросами международной конкурентоспособности промышленной продукции.

Кроме того, согласно документу, в рамках развития экспорта услуг до 1 декабря 2018 года должен быть утвержден план по либерализации визового режима с целевыми странами на паритетной основе. Это необходимо для развития туризма, в том числе медицинского, делового и образовательного. Для комплексного развития этой сферы к апрелю 2019 года Минэкономразвития подготовит Стратегию развития экспорта услуг.

В майском указе президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд к 2024 году. При этом экспорт продукции АПК должен вырасти до $45 млрд. В 2017 году экспорт несырьевых неэнергетических товаров из России вырос на 22,7% и составил $133,8 млрд.