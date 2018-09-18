"Ъ": ВЭБ призвал Украину к переговорам по ситуации с Проминвестбанком

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) призвал украинские власти начать переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций своей "дочки" - Проминвестбанка. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо ВЭБа (есть в распоряжении издания).

Письмо от 14 сентября адресовано президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, главе МИД Павлу Климкину, министру экономического развития и торговли Степану Кубиву и главе Национального банка Украины Якову Смолию. Из него следует, что Украина своими действиями нарушила соглашение 1998 года о взаимной защите капиталовложений. В связи с этим ВЭБ предлагает украинской стороне "незамедлительно связаться и вступить в переговоры по дружественному урегулированию спора", пишет "Коммерсантъ".

По мнению госкорпорации, инвестиционный спор возник из-за того, что Украина с 2014 года "совершает деяния, которые носят международно-противоправный характер". Так, только в 2017 году "националистически настроенные активисты", поддерживаемые государством, провели 80 акций против отделений Проминвестбанка и его банкоматов, что привело к "критическому ухудшению экономического состояния банка". Кроме того, санкции против российских госбанков привели к тому, что Проминвестбанк был отрезан от рынка ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних предприятий ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка на Украине. Соответствующее решение от 5 сентября было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины. Согласно тексту документа, истцами выступили около 18 украинских компаний и бывший руководитель национализированного Украиной Приватбанка Александр Дубилет, которые заявили о потере своих активов в Крыму после воссоединения этой территории с Россией.

Как пишет газета, ВЭБ назвал решение "незаконной экспроприацией инвестиций", которая привела к обесцениванию принадлежащих ВЭБ акций Проминвестбанка. В госкорпорации пояснили, что за нарушение соглашения 1998 года предусмотрена ответственность в виде компенсации расходов и убытков инвесторов и проценты. Как заявил "Коммерсанту" старший вице-президент, руководитель правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов, точный размер компенсации будет определен в ходе переговоров.

Судебные тяжбы

Арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, 2 мая текущего года объявил об окончании слушания дела по иску нескольких украинских компаний против России в связи с воссоединением Крыма с РФ. В документе указывалось, что состав арбитража "вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков", к какому заключению пришли судьи, в сообщении не уточнялось.

По данным украинской стороны, в том числе согласно заявлению замминистра иностранных дел страны Елены Зеркаль, арбитраж удовлетворил требования компаний о том, что Россия должна выплатить им компенсацию в $159 млн, а также возместить расходы, связанные с судебным разбирательством. В мае и.о. министра юстиции РФ Александр Коновалов заявлял, что ведомство с высокой долей вероятности обжалует решение суда в Гааге.

Президент Украины Петр Порошенко 1 марта продлил на год санкции против структур российских госбанков. Под санкции подпали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку) и БМ Банк (принадлежит ВТБ). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.