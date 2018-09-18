Заксобрание Красноярского края приняло законы о сохранении льгот

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Два законопроекта фракции "Единая Россия" - о сохранении социальных льгот для пожилых людей и северян - приняты во вторник на сессии законодательного собрания Красноярского края.

"Сегодня был деловой разговор на эту тему - сохранение действующих льгот для граждан <...> Мы зафиксировали все свои нормативы по социальному обеспечению. Какие бы изменения не происходили, люди достигшие пенсионного возраста, действующего на сегодняшний день, этими льготами будут обеспечены", - сказал журналистам по итогам голосования спикер краевого Заксобрания Дмитрий Свиридов.

Речь идет о субсидиях на оплату жилья и коммунальных услуг, о компенсации стоимости проезда, о ежемесячных денежных выплатах, о лекарственном обеспечении со скидкой, о льготном транспортном налоге и прочем. Таким образом, граждане, достигшие 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно), будут иметь право на сохранение всех перечисленных мер социальной поддержки. А для жителей Таймырского и Эвенкийского районов края предлагается закрепить пониженный возраст предоставления льгот - 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.