Казань заинтересована в прямом регулярном авиасообщении с Китаем

ШАНХАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Казань заинтересована в налаживании прямого регулярного авиасообщения с одним из крупных китайских городов, что в перспективе позволит увеличить поток туристов из КНР. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова после встречи во вторник с заместителем начальника управления по делам туризма Шанхая Чжан Ци.

"Задача комитета по развитию туризма заключается в том, чтобы привлечь к нам в Казань туристов и гостей, поэтому для нас очень важно именно открытие регулярного рейса, который бы связывал Казань с одним из крупнейших городов Китая", - рассказала она, уточнив, что в предварительном плане рассматриваются такие города, как Гуанчжоу, Пекин и Харбин.

"Какой именно это будет город, мы в ближайшее время узнаем", - отметила Санникова, по словам которой точные сроки открытия регулярного авиасообщения пока не определены. Она также сообщила, что 19 сентября открывается нерегулярное чартерное сообщение между Казанью и курортным китайским городом Санья (южная провинция Хайнань), которое будет ориентировано преимущественно на туристов из Казани, отправляющихся на отдых в Китай.

На встрече делегации из Казани с представителями управления по делам туризма Шанхая присутствовали также представители крупных местных туристических компаний, которые выразили заинтересованность в увеличении потока китайских туристов в Казань. Местные туроператоры после состоявшейся презентации туристического потенциала Казани были приглашены принять участие в инфотуре, чтобы на месте познакомиться с возможностями города по приему китайских туристов. На презентации китайской стороне был представлен и новый "красный маршрут" по местам, связанным с коммунистическим прошлым города, центральное место в котором занимает история пребывания в нем В.И. Ленина.

В прошлом году, как уточнила Санникова во время встречи, Казань посетили порядка 6 тыс. китайских туристов. По ее словам, с точки зрения инфраструктуры и сферы услуг город готов к росту турпотока из КНР. В 2017 году Казань посетили свыше 2,7 млн туристов.