{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Еврокомиссия открыла антимонопольное расследование в отношении BMW, Daimler и Volkswagen

© AP Photo/Matthias Schrader

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) открыла антимонопольное расследование в отношении компаний BMW, Daimler и концерна Volkswagen Group (Volkswagen, Audi, Porsche) в связи с возможным сговором по внедрению технологий очистки выбросов. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Еврокомиссия открывает официальное антимонопольное расследование в связи с возможным сговором между BMW, Daimler и группой VW (Volkswagen, Audi, Porsche) по разработке и внедрению технологий для очистки выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - отмечается в нем.

Резиденты ТОР и СПВ на Камчатке получат льготы по налогу на модернизацию имущества
Льгота по налогу вводится на пять лет на то имущество, которое необходимо модернизировать для дальнейшей работы проекта
Читать полностью