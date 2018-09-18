Еврокомиссия открыла антимонопольное расследование в отношении BMW, Daimler и Volkswagen

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) открыла антимонопольное расследование в отношении компаний BMW, Daimler и концерна Volkswagen Group (Volkswagen, Audi, Porsche) в связи с возможным сговором по внедрению технологий очистки выбросов. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном во вторник в Брюсселе.
"Еврокомиссия открывает официальное антимонопольное расследование в связи с возможным сговором между BMW, Daimler и группой VW (Volkswagen, Audi, Porsche) по разработке и внедрению технологий для очистки выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - отмечается в нем.