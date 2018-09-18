Аксенов попросит прокуратуру Крыма проверить все химпредприятия после выброса в Армянске

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов просит прокуратуру республики проверить работу всех химических предприятий после химвыброса в Армянске.

"Буду просить Олега Анатольевича [Камшилова, прокурора Крыма] провести [проверку] на тему выбросов всех предприятий, которые [связаны] с химией", - сказал Аксенов в ходе заседания совета министров республики.

Кроме завода "Крымский титан" в Армянске, который приостановил работу после химвыброса в городе, в Крыму работают "Крымский содовый завод" (ведущее предприятие по производству технической кальцинированной соды) и завод "Бром" (специализируется на выпуске брома, его неорганических солей и броморганических соединений); все они расположены на севере региона.

По мнению Аксенова, работающие в Крыму химпредприятия должны иметь дорожные карты по минимизации вредных выбросов и современные системы очистки воздуха и воды. "[На предприятиях] должны быть дорожные карты по этим мероприятиям [по минимизации вредных выбросов]. Работаем по этим срокам [указанным в картах] в случае, если угрозы жизни и здоровью людей нет. Если дорожной карты нет, то надо принимать меры к остановке предприятий, чтобы они модернизировались соответствующим образом", - отметил Аксенов.

Он добавил, что без наличия современных систем очистки воздуха и воды такие химпредприятия работать не должны.

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. Проводятся экспертизы, СК возбудил уголовное дело в связи с произошедшим, в Армянске был введен режим ЧС. Специалисты выясняют причины химвыброса, рассматривают все версии, включая диверсию со стороны Украины.