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ЦБ снизит требования к небольшим страховым компаниям к 2022 году

В Банке России сообщили, что для небольших страховщиков в перспективе будет снижена периодичность предоставления некоторых форм отчетности

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ЦБ планирует дифференцировать требования к корпоративному управлению, внутреннему контролю и управлению рисками страховщиков в зависимости от категории компании - крупных, средних и малых. Об этом сообщает ЦБ по итогам обсуждения с участниками рынка концепции пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора за страховщиками.

"При этом критерии отнесения компании к определенной группе (крупных, средних, малых), а также дифференцированные требования к компаниям из определенной группы еще не утверждены и будут обсуждаться с бизнес-сообществом и экспертами", - говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, для небольших страховщиков, которые не занимаются обязательными и социально значимыми видами страхования, в перспективе будет снижена периодичность предоставления ряда форм отчетности регулятору.

Планируется, что данные изменения могут вступить в силу к 2022 году, сообщает ЦБ.

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