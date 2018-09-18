ЦБ снизит требования к небольшим страховым компаниям к 2022 году

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ЦБ планирует дифференцировать требования к корпоративному управлению, внутреннему контролю и управлению рисками страховщиков в зависимости от категории компании - крупных, средних и малых. Об этом сообщает ЦБ по итогам обсуждения с участниками рынка концепции пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора за страховщиками.
"При этом критерии отнесения компании к определенной группе (крупных, средних, малых), а также дифференцированные требования к компаниям из определенной группы еще не утверждены и будут обсуждаться с бизнес-сообществом и экспертами", - говорится в сообщении ЦБ.
Кроме того, для небольших страховщиков, которые не занимаются обязательными и социально значимыми видами страхования, в перспективе будет снижена периодичность предоставления ряда форм отчетности регулятору.
Планируется, что данные изменения могут вступить в силу к 2022 году, сообщает ЦБ.