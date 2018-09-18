Резиденты ТОР и СПВ на Камчатке получат льготы по налогу на модернизацию имущества

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) смогут получать льготу по налогу на имущество, которое было в собственности предприятия до того, как оно получило статус резидента. Поправки в региональный закон "О налоге на имущество организаций" внесли депутаты законодательного собрания, сообщает во вторник пресс-служба регионального парламента.

"Законопроект разработан в целях устранения проблем льготного налогообложения имущества, которые выявились в процессе деятельности резидентов ТОР и СПВ. А именно - стала очевидна необходимость распространить льготы по налогу на имущество не только на строящиеся объекты, но и на те, которые были в собственности предприятия до получения статуса резидента", - цитирует слова министра экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрия Коростелева пресс-служба законодательного собрания региона.

Как уточнил председатель законодательного собрания Валерий Раенко, льгота по налогу вводится на пять лет на то имущество, которое необходимо модернизировать для дальнейшей работы проекта. "Установлена градация: чем выше сумма инвестиций, тем меньше налог. Часть предприятий на пятилетний срок вообще будут от него освобождены - если в реконструкцию вложено в 100 раз больше изначальной стоимости объекта", - уточнил он.

Парламентарии надеются, что внесение поправок в закон будет способствовать обновлению причалов и сооружений в порту Петропавловска и инфраструктуры региона в целом.