Депутаты Госсовета Удмуртии сохранили льготы при повышении пенсионного возраста

ИЖЕВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии приняли на очередном заседании закон, сохраняющий при повышении пенсионного возраста региональные льготы 55-летним женщинам и 60-летним мужчинам. Об этом во вторник сообщает пресс-служба республиканского парламента.

"В двух чтениях депутаты приняли закон "О сохранении мер социальной поддержки для граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, после повышения нормативного пенсионного возраста", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, согласно принятому закону, меры соцподдержки будут предоставляться независимо от того, являются ли граждане пенсионерами или нет, при условии, что они достигли возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для получения льготы достаточно будет предъявить паспорт.

По словам руководителя депутатской фракции "Единая Россия" Анатолия Наумова, принятый документ предусматривает корректировку трех республиканских законов, которые регламентируют предоставление льгот на транспортный налог, компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт и меры социальной поддержки для многодетных женщин из числа ветеранов труда.

В пресс-службе регионального парламента также добавили, что после принятия закона правительству Удмуртии поручено в течение двух месяцев принять необходимые подзаконные акты, кроме того, соответствующие документы должны быть приняты органами местного самоуправления.