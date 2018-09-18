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Арктика сегодня

Стратегия развития Архангельской области будет принята до конца года

Ее разработка шла в течение двух лет

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /ТАСС/. Стратегия развития Архангельской области до 2035 года будет принята как областной закон до конца 2018 года. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона Виктор Иконников.

"Мы планируем в этом году принять стратегию [развития Архангельской области] в виде областного закона, эту работу завершим до конца года. До этого мы планируем, что в сентябре у нас появится окончательная текстовка. В октябре мы внесем [проект стратегии] в областное собрание депутатов для дальнейшего рассмотрения", - сказал журналистам Иконников.

Разработка стратегии шла в течение двух лет. В настоящее время создан портал strategy29.ru, на котором можно ознакомиться с проектом стратегии, задать вопросы и высказать свои пожелания. "Наши приоритеты - это сохранение и максимальное развитие человеческого капитала; пространство, комфортное для жизни; благоприятные условия для устойчивого экономического роста; консолидация населения и развитие гражданского общества", - отметил в ходе пресс-конференции руководитель агентства стратегических разработок Архангельской области Игорь Девятко.

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