УАЗ открыл первый дилерский центр в Ливане

МОСКВА. 18 сентября. /ТАСС/. Первый официальный дилерский центр УАЗа открыт в Ливане. Об этом говорится в сообщении Ульяновского автозавода (входит в группу Sollers).

Партнером Ульяновского автозавода стала местная компания Ultimate Fahed, которая будет отвечать за импорт и дистрибуцию внедорожников УАЗ, а также их гарантийное обслуживание. Целью нового дистрибьютора является продажи до нескольких сотен внедорожников УАЗ в год.

"Сам Ливан считается небольшим рынком, тут ежегодно продается не более 50 тыс. новых автомобилей", - отметил в сообщении директор по экспорту компании УАЗ Андрей Дорофеев.

По его словам, Ливан является законодателем трендов в арабском мире, а также расположен на перепутье торговых путей. "Поэтому мы рассчитываем, что присутствие официального дистрибьютора УАЗ в Бейруте позволит нам расширить продажи автомобилей и в соседних странах", - отметил он.

До подписания соглашения с компанией УАЗ фирма Ultimate Fahed занималась продажами нишевых автомобилей - английских трековых спорткаров Ultima и российских вездеходов Trecol. УАЗ станет первым массовым брендом в портфолио ливанской компании.

Как отмечается в сообщении, с 1956 по 1992 гг. в Ливане купили 291 внедорожник УАЗ.

"Соллерс" - российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с такими автопроизводителями, как Ford, SsangYong и Mazda. Концерн владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники УАЗ, корейские SsangYong, а также бензиновые и дизельные двигатели ЗМЗ.