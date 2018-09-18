Сбербанк сохраняет планы закрыть сделку по продаже турецкого Denizbank до конца года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сбербанк по-прежнему сохраняет планы закрыть сделку по продаже турецкого Denizbank до конца 2018 года, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Что касается Denizbank, планы у нас не поменялись, все идет в плановом режиме. Что касается согласования с регуляторами, надеемся, что до конца года будет сделано", - отметил Греф.
Ранее Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank одному из крупнейших банков ОАЭ Emirates NBD Bank. Сумма сделки - более 14,6 млрд турецких лир (около $2,3 млрд по текущему курсу). Сделку еще предстоит одобрить регулирующим органам Турции, России, ОАЭ и других государств, в которых работает Denizbank. Ожидается, что она будет закрыта в 2018 году.
Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia. Головной офис Denizbank расположен в Турции, он является пятым по величине банком в стране.
Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 - на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России и Кипра).