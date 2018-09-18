Тайфун "Мангхут" нанес Китаю прямой экономический ущерб на сумму свыше $760 млн

ШАНХАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Обрушившийся в минувшие выходные на южное побережье Китая тропический тайфун "Мангхут" привел к гибели пяти человек в пяти провинциях страны, еще один пропал без вести. Как сообщило во вторник министерство по чрезвычайным ситуациям КНР, прямой экономический ущерб от удара стихии в пострадавших районах достиг 5,2 млрд юаней ($764 млн).

Сильнее всего от тайфуна, который стал сильнейшим в этом регионе за последние десятилетия, пострадала южная провинция Гуандун. В той или иной степени "Мангхут", ставший 22-м по счету в этом сезоне тайфунов, затронул провинции Хайнань, Хунань, Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанский автономный район. По последним данным министерства, тайфун нарушил нормальную жизнь порядка 3 млн человек, свыше 1,6 млн жителей власти были вынуждены временно переместить из пострадавших районов в безопасные места.

Штормовой ветер, порывы которого в центральной части атмосферной воронки на момент удара по побережью достигали 162 километров в час, а также ливневые дожди привели к разрушению 1,2 тыс. жилых строений, еще около 800 домов получили серьезные повреждения. Нанесен серьезный ущерб сельскохозяйственным культурам на площади более 174 тыс. гектаров.

В пострадавших районах продолжается работа по ликвидации последствий удара стихии.