Центробанк: P2P-страхование без участия страховщика окажется в "серой зоне"

СОЧИ, 18 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ предлагает адаптировать страховое законодательство РФ для введения p2p-страхования (peer-to-peer, "от равного к равному"), которое позволит различным людям объединяться в группы и создавать фонд для выплат возмещений при страховых случаях. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с предложениями регулятора.

ЦБ склоняется к введению брокерской модели p2p-страхования, когда страховая компания участвует в схеме в качестве посредника - тогда эта модель может рассматриваться просто как дополнительный канал дистрибуции страховщика, пояснила журналистам замдиректора департамента ЦБ РФ Светлана Никитина. Если же страховая компания в цепочке не участвует - это нельзя называть страхованием и это может рассматриваться как незаконная деятельность, отметила она.

Суть предлагаемой ЦБ p2p модели в том, что часть сборов участников группы направляется в фонд, а часть передается страховой компании, объяснил собеседник ТАСС. Страховая компания в такой модели будет выступать третьей стороной договора и будет выплачивать возмещение только в случае, если сумма ущерба больше франшизы (не покрываемая страховкой часть убытка). Если сумма ущерба меньше франшизы, то возмещение выплачивается участнику из фонда. Если же страхового случая за время периода страхования не произошло - участник имеет право на возврат части уплаченной в фонд премии.

"Модели p2p-страхования есть разные, есть те, которые, на наш взгляд, не являются нелицензируемой деятельностью, а являют собой опционный договор. И тут уже вопрос введения в заблуждение потребителя в том плане, что они называют это страхованием, когда это чистой воды опционный договор <...> От любой модели действующего страхования p2p отличается тем, что оно оказывается в серой зоне. Вне регулирования", - пояснила Никитина.

1 января 2019 года вступает в силу так называемый законопроект о входном билете, который запрещает употреблять слово "страхование" в названии тем организациям, которые не являются страховщиками, но принимают чужие риски, напомнила Никитина.

"Мне больше всего понравилось, как в Чехии это устроено, - действует так называемая брокерская модель p2p, когда это идет с участием страховой компании, по сути, это разновидность посредничества. И мы в докладе о посредничестве об этом скажем. А когда вы просто собираете деньги и страхуете котиков, еще что-то, это надо внимательно изучить - опционный это договор, или это оказывается по сути страховая услуга - то есть покупка чужого риска за деньги. Если они покупают чужой риск за деньги, при этом не формируют резервы, не имеют лицензии - наверно, тут же другие органы должны заниматься", - сказала Никитина.

ЦБ выявил ряд случаев, когда похожее страхование осуществлялось не страховщиками, в половине случаев страхованием назывались опционные договоры, а в половине подобных схем были и признаки незаконной предпринимательской деятельности, сообщила она.

Удешевление полисов

ЦБ до конца года планирует выпустить консультативный доклад по деятельности страховых посредников, где будет описана идея p2p-страхование. По мнению ЦБ, по модели p2p, в частности, могут страховаться риски, которые сейчас не интересуют классических страховщиков - риски отмены авиарейсов, риски спортсменов-экстремалов и т. п., знает собеседник агентства.

В ЦБ считают, что введение такой модели поможет сделать ряд полисов дешевле, говорит источник ТАСС, а также создать платформу для развития отдельных видов страхования.

Сейчас законодательство РФ предусматривает возможность создания обществ взаимного страхования (ОВС) - это вид потребительского кооператива, созданного для страхования имущественных интересов своих членов. Создавать ОВС могут от пяти до 2000 физических лиц и от 3 до 500 юридических лиц. ОВС должно получать соответствующую лицензию в ЦБ РФ.