Россельхознадзор обнаружил следы лекарственных препаратов в белорусской мясной продукции

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в очередной раз выявила нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России в мясной продукции белорусских производителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в продукции предприятия "Старфуд" повторно был обнаружен кокцидиостатик монезин. В связи с этим Россельхознадзором принято решение с 20 сентября временно ограничить поставки изделий этой компании.

Кроме того, в отношении мясной продукции еще пяти белорусских предприятий ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля из-за обнаружения в ней кокцидиостатиков, антибиотиков и микроорганизмов.

Как уточнили в Россельхознадзоре, кокцидиостатик имеет широкий спектр негативных воздействий на здоровье человека - оказывает нефротоксическое, мутагенное, канцерогенное и тератогенное влияние. Результатом регулярного употребления людьми яиц и мяса птицы с его содержанием может стать дисбактериоз, снижение иммунитета, постоянные простуды, аллергические реакции, нарушение работы всех систем организма. Термическая обработка не разрушает эти вещества, подчеркнули в российском ведомстве.