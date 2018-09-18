WSJ: в Tesla заявили о сотрудничестве с минюстом США в расследовании против компании

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Компания Tesla готова сотрудничать с министерством юстиции США, которое начало разбирательство в отношении нее. Об этом говорится в заявлении фирмы, которое привела во вторник газета The Wall Street Journal.

Как уточняется, в прошлом месяце Tesla получила от минюста США "запрос о предоставлении документов на добровольной основе". Как отмечает издание, это обычно является первым шагом в проведении расследования такого рода. В компанию не направляли повесток или требований к ее сотрудникам дать показания.

В Tesla подчеркнули, что сотрудничают с ведомством. "Мы с уважением относимся к стремлению министерства юстиции получить информацию на этот счет и полагаем, что этот вопрос должен быть вскоре разрешен, как только они ознакомятся с полученной информацией", - приводится в публикации заявление компании. Официальных комментариев со стороны минюста США пока не последовало.

Ранее во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что минюст США начал разбирательство в отношении Tesla в связи с заявлениями ее главы Илона Маска о возможности выкупа акций фирмы. Как отмечалось в публикации, речь идет о расследовании с целью установить, имело ли место в этом случае мошенничество. Акции Tesla на торгах в США упали в цене на 5% после появления публикации Bloomberg.

Разбирательство было начато после того, как Маск в августе написал в Twitter, что рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за ценную бумагу и добавил, что "финансирование обеспечено". Позднее предприниматель, доля которого в Tesla составляет около 20%, разъяснил, что инициатива дает возможность выбора: те, кто имеет пакет акций, могут оставаться в компании в качестве инвесторов или продать акции по курсу $420, то есть с премией в размере 20%. В конце августа бизнесмен сообщил, что Tesla продолжит быть публичной, а он отказался от планов выкупа ее акций.

Блумберг отмечает, что ранее в связи с заявлением Маска разбирательство начала также и федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Ведомство намеревалось выяснить, почему Маск выступил с предложением о покупке акций в своем Twitter, а не в официальном документе, который должен был быть передан в регулирующий орган. Также сообщалось, что комиссия проверяет, соответствовало ли заявление Маска действительности и достаточно ли у него было средств для осуществления операции по выкупу акций.